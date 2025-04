Japão vai misturar etanol a combustível, e Ásia surge como antídoto a Trump

Tóquio foi o primeiro destino na Ásia porque Japão e Brasil se anteciparam ao protecionismo de Trump. As tratativas entre os dois países começaram no G20, realizado no Rio, em novembro do ano passado. Três motivos foram decisivos para ambos sentarem à mesa de negociações:

Comprometimento com a transição energética;

Relação comercial de longa data;

Balança comercial equilibrada.

A possibilidade de um acordo com o Mercosul se tornou real. A afirmação é de Rafael Cecconello, diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota e que esteve na comitiva de Lula ao Japão.

Ele explicou que os dois países sairiam ganhando. Brasil e Japão têm um portfólio de produtos complementar e estão empenhados com a política de neutralidade de carbono.

Em 26 de março, Brasil e Japão assinaram dois memorandos. Eles tratam de combustíveis sustentáveis e da expansão da colaboração industrial entre os dois países.

Mercado aberto para etanol

O setor açucareiro brasileiro será bastante beneficiado. O Japão vai acrescentar 10% de etanol no combustível (E10) até 2030. O percentual vai dobrar na década seguinte.