Vendas pendentes de moradias nos EUA aumentam em julho no ritmo mais rápido desde janeiro

O resultado foi bem melhor do que a previsão de queda de 0,6% em uma pesquisa da Reuters com economistas.

As vendas pendentes caíram 14% em relação ao ano anterior, mas em um ritmo mais lento do que no mês anterior.

O relatório desta quarta-feira sugere que o mercado imobiliário está começando a se recuperar de um período de rápido declínio que começou quando o Federal Reserve iniciou uma campanha agressiva de aumento da taxa de juros em março de 2022.

A oferta de casas existentes ainda está em níveis historicamente baixos, já que muitos proprietários têm taxas de hipoteca fixadas abaixo de 5%.

A escassez criou uma demanda reprimida por imóveis que pode contribuir para o aumento das transações nos próximos meses, de acordo com Lawrence Yun, economista-chefe da associação.

"Os empregos estão sendo criados e, portanto, ampliando o grupo de possíveis compradores de imóveis. No entanto, o aumento das taxas de hipoteca e o estoque limitado prejudicaram temporariamente a possibilidade de compra para muitos", disse Yun.