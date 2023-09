Amapá tem direito de explorar petróleo na Margem Equatorial, defende Pacheco

(Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta sexta-feira o direito do Amapá de explorar o petróleo na Margem Equatorial, argumentando que o Brasil não pode abrir mão de seu petróleo e demais commodities.

Pacheco fez a declaração durante palestra em evento promovido pelo Lide em Washington.

Lideranças políticas do Amapá têm criticado decisão do Ibama de rejeitar, em maio, licença para a Petrobras perfurar em águas profundas do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas.