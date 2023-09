O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou nesta segunda-feira que a expansão do Pix para pagamentos internacionais é uma importante prioridade do BC, que ainda trabalha em como fazê-lo de forma eficiente.

Na live semanal da autarquia no YouTube, Gomes também destacou a segurança do Pix em comparação com outros meios de pagamento.

Segundo ele, apenas 0,007% das transações feitas por meio do Pix são fraudes.