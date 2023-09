Fabricante de celulose CMPC teve armazém danificado por ventania no RS com prejuízo "a ser avaliado"

O número de mortos e desaparecidos em decorrência da passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul no início da semana já soma 41 e 46, respectivamente, de acordo com dados mais recentes do governo do Estado. No total, 87 municípios gaúchos foram afetados.

O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), anunciou 1 bilhão de reais em operações de financiamento pelo Banrisul e 20 milhões de reais pela Secretaria da Saúde para as regiões atingidas.

A CMPC acrescentou em nota que sua operação direcionou caminhões-pipa aos municípios de Lajeado e Estrela para ajudar na limpeza e na reconstrução local.

O grupo CMPC conta com 44 plantas industriais no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2009, quando adquiriu a unidade industrial de Guaíba, no Rio Grande do Sul.

