BCE eleva juros para nível recorde e sinaliza fim do aperto monetário

Diante desse cenário, o BCE enviou uma mensagem clara de que provavelmente já terminou de aumentar os juros.

"Com base em sua avaliação atual, o Conselho do BCE considera que as taxas de juros básicas atingiram níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, darão uma contribuição substancial para o retorno oportuno da inflação à meta", disse o BCE.

A expectativa agora é de que isso ocorra mais lentamente do que na época das projeções anteriores do BCE, em junho, com a inflação passando a ser em 5,6% em 2023, 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, não descartou mais um aumento de juros se necessário e disse que as taxas terão que permanecer em níveis restritivos por algum tempo.

"O foco vai passar, à frente, para a duração. Mas isso não quer dizer —porque não podemos dizer isso agora —que estamos no pico", disse ela em entrevista à imprensa.

Lagarde reconheceu que alguns membros do BCE argumentaram contra o aumento dos juros, mas acrescentou: "Houve uma maioria sólida de presidentes (de BCs) que concordou com a decisão que tomamos."