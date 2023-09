Volkswagen sofre indisponibilidade de TI e interrompe parte da produção na Alemanha

Um porta-voz da Audi confirmou que a produção na divisão também foi impactada, e a extensão dos efeitos ainda está sendo avaliada.

A Porsche AG não comentou imediatamente.

A Volkswagen afirmou, sem detalhar, que houve um "mau funcionamento de componentes de rede de TI" nas instalações da montadora em Wolfsburg, sua sede global.

"A falha está presente desde às 12:30 (7:30 no horário de Brasília) e está atualmente em análise. Há implicações para as fábricas de produção de veículos", afirmou o grupo.

"De acordo com as análises atuais, é improvável que um ataque externo seja a causa do mau funcionamento do sistema", disse a Volkswagen, acrescentando que os esforços para resolver o problema são da mais alta prioridade e estão bem encaminhados.