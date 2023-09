Ibovespa reduz fôlego com piora em Nova York; Vale sustenta sinal positivo

O índice PCE subiu 0,4% em agosto, após alta de 0,2% em julho, mas o núcleo aumentou 0,1%, com desaceleração frente ao 0,2% registrado no mês anterior. Nos 12 meses, a alta no índice cheio passou de 3,4% para 3,5%, mas o aumento no núcleo passou de 4,3% para 3,9%.

De acordo com o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, a leitura do índice excluindo energia e alimentos, que desacelerou, deve ser interpretada como uma pressão menor para o Federal Reserve continuar a subir os juros.

Ele ponderou, contudo, que a números que acompanharam a divulgação do PCE reforçam a percepção de que a atividade permanece resistente nos EUA.

"A vida continua difícil para as autoridades monetárias e os dados de agosto serão fundamentais para definir os próximos passos do ciclo de juros e em particular para a decisão do encontro do Fomc em setembro", afirmou.

Em Nova York, após avançar na primeira etapa do dia, o S&P 500 recuava 0,39%. No mercado de dívida, contudo, os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano persistiam com sinal negativo.

O movimento dos Treasuries endossava o alívio das taxas dos DIs, o que beneficiava ações de empresas sensíveis a juros, com o índice do setor de consumo subindo 1,09% e o do imobiliário em alta de 1,19%.