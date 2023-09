Lula está clinicamente estável e no quarto após cirurgia no quadril

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está clinicamente estável, acordado e conversando após ser submetido a uma artoplastia do quadril com colocação de prótese nesta sexta-feira, informaram médicos do presidente e um boletim médico divulgado pelo hospital, acrescentando que ele já se encontra no quarto.

"O procedimento transcorreu sem intercorrências, o presidente já se encontra acordado, indo para a recuperação pós-anestésica", disse o médico Roberto Kalili, em entrevista coletiva com os médicos Giancarlo Polesello e Ana Helena Germoglio, informando que não havia necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva ou Semi-intensiva.