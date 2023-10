Nasdaq sobe antes de discurso de Powell

Limitando o S&P 500, a Tesla caía 0,7% depois que a fabricante de veículos elétricos ficou abaixo das estimativas de mercado para as entregas do terceiro trimestre.

As ações de tecnologia da informação saltavam 1,2%, enquanto os serviços públicos, muitas vezes considerados como um proxy para o comportamento dos títulos, lideravam as perdas entre os principais setores do S&P 500, com queda de 2,6%.

Investidores aguardavam comentários de Powell e do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, durante uma mesa redonda. A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, também falará mais tarde no dia.

Uma estimativa final do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial norte-americano da S&P Global referente a setembro ficou em 49,8, contra uma estimativa preliminar de 48,9.

Separadamente, o Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI industrial aumentou para 49,0 no mês passado, a leitura mais alta desde novembro de 2022, de 47,6 em agosto.

Às 11:56 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,19%, a 4.279,70 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,47%, a 33.351,06 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,46%, a 13.279,77 pontos.