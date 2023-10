Governo envia comitiva liderada por Alckmin ao Amazonas para discutir ajuda contra seca

"Ibama, ICMBio e instituições de pesquisa estão trabalhando na região. Estamos fazendo ação emergencial em relação aos botos e tucuxis que estão sendo ferozmente atingidos, não só pela mortandade em função da estiagem. Mas também porque alguns rios ficam com quantidade de água muito baixa e estão sendo feridos pelas embarcações que continuam passando em alguns trechos", explicou.

O MMA também tem 191 brigadistas trabalhando no combate a incêndios, especialmente no sul do Amazonas e no entorno de áreas urbanas.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)