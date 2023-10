Petrobras prevê investir cerca de US$300 mi em 2 poços na Bacia Potiguar, diz diretor

O primeiro poço previsto, Pitu Oeste, será perfurado a 52 km da costa, no bloco BM-POT-17, com início entre outubro e novembro, depois que a sonda NS-42 que está no Rio de Janeiro for preparada e enviada para locação.

"A sonda chegou aqui no Rio hoje (segunda-feira) para fazer a limpeza do casco, o que pode demorar de duas a quatro semanas. Terminando, a gente desloca a sonda para lá", disse Mendes, em uma entrevista na noite da véspera, pontuando que o investimento na perfuração é uma média e dependerá do tempo de duração efetivo das perfurações.

A previsão é que ambos os poços demandem cerca de quatro a cinco meses para serem realizados. O segundo poço licenciado, chamado Anhagá, será perfurado no bloco POT-M-762, próximo ao primeiro, segundo o diretor.

Com a pesquisa exploratória em Potiguar, a companhia planeja obter mais informações geológicas da área para avaliar a viabilidade econômica e a extensão da descoberta de petróleo realizada em 2013 no poço de Pitu.

Pitu já havia recebido um poço de extensão, também com descoberta, em 2015, o último a ser realizado em toda a Margem Equatorial brasileira, onde o avanço exploratório divide opiniões no governo, uma vez que a região tem grande potencial para descobertas de petróleo, mas também enormes desafios socioambientais.

FOZ DO AMAZONAS