Presidente do Fed de Cleveland diz estar aberta a alta de juros se economia permanecer na trajetória atual

Mas Mester, que não tem direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central norte-americano este ano, advertiu que o que virá a seguir para o Fed ainda é um alvo em movimento.

"Não posso lhe dizer agora o que acontecerá na reunião de novembro e na reunião de dezembro", disse a autoridade sobre as perspectivas de política monetária para o final do ano. "Provavelmente, sou a favor de subir de novo, mas, novamente, teremos de esperar para ver como a economia evoluirá."

Nesta terça-feira, Mester disse que, do seu ponto de vista, "a questão é: por quanto tempo precisamos manter a política monetária restritiva para termos certeza de que a inflação vai cair para 2%?" Ela acrescentou que "teremos de manter a política monetária restritiva por algum tempo", embora não tenha comentado por quanto tempo, ou quando o Fed poderia pensar em reduzir os juros.

Mester disse esperar que a inflação retorne a 2% até o final de 2025. As últimas previsões do Fed esperam que isso ocorra em 2026.

Ela também afirmou que o aumento dos rendimentos dos títulos -- o retorno do Treasury de dez anos subiu para um nível visto pela última vez há 16 anos -- afetará as decisões que as autoridades do Fed tomarão.

"Teremos que acompanhar e observar isso, o que influenciará não apenas nossas decisões de política monetária, mas também a evolução da economia", disse Mester. "Ao longo do próximo ano, essas taxas mais apertadas ou mais altas terão um impacto sobre a economia e temos que levar isso em conta quando estivermos definindo a política monetária."