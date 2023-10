Santander eleva Vibra para "ouperform"; Ultrapar é a preferida no setor

Eles afirmam que os resultados nos próximos trimestres devem se beneficiar de um ambiente competitivo mais saudável, com menos importações de diesel russo colocando todas as empresas em igualdade de condições, além de ganhos de estoque no terceiro trimestre, após alta dos preços de combustíveis pela Petrobras.

"Além disso, acreditamos que um melhor ambiente competitivo levará à recuperação gradual da participação de mercado da Vibra e da Ipiranga (que pertence à Ultrapar)", afirmaram no relatório enviado a clientes no final da segunda-feira

Os analistas estimam margens Ebitda acima de 160 reais/m³ no terceiro trimestre, dos quais de 35 a 40 reais/m³ estão relacionados a ganhos de estoque, mantendo-se na faixa de 130 a 140 reais/m³ em 2024.

Eles reiteraram que os preços mais elevados dos combustíveis irão pressionar o capital de giro e destacaram a importância do "sourcing" estratégico, por exemplo, utilizando importações para um melhor ciclo de caixa.

Por volta de 13:20, os papéis da Ultrapar avançavam 0,98%, a 18,47 reais, enquanto os Vibra tinham elevação de 0,75%, a 18,90 reais, na contramão do Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, que caía 0,67%. Nas máximas do dia, as ações chegaram a 18,83 e 19,38 reais, respectivamente

De acordo com a equipe do Santander, Ultrapar é a sua ação favorita no setor, dada a estratégia de holding mais clara e dinâmica, versus um conglomerado anteriormente, aliada a uma trajetória de lucros positiva.