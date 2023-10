Senado aprova compensações a Estados, DF e municípios por perdas no ICMS, FPE e FPM

Originalmente o texto revogava dispositivo de lei complementar segundo o qual as alíquotas do ICMS incidentes sobre combustíveis, a serem definidas por Estados e Distrito Federal, devem ser específicas (ad rem), por unidade de medida adotada. Esse ponto foi retirado do texto quando a matéria ainda era analisada pela Câmara dos Deputados e fica valendo a regra atual já vigente, sem qualquer alteração. A manutenção do trecho poderia resultar em aumento de preços dos combustíveis, segundo representantes do setor.

A proposta foi editada para antecipar a compensação da União a Estados, Distrito Federal e municípios -- que recebem 25% do valor -- pela perda de receitas com a queda na arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis, no valor de 10 bilhões de reais.

O projeto também prevê compensação de 2,3 bilhões de reais a municípios por redução de repasses para o FPM e 1,6 bilhão de reais a Estados pelas perdas no FPE.

"No mérito, entende-se que o PLP nº 136, de 2023, apresenta uma proposta bastante substancial visando equilibrar as relações financeiras entre a União e os Estados, além de garantir uma compensação justa e necessária para os entes federativos em face da redução de arrecadação do ICMS decorrente das alterações legais preconizadas por legislação anterior", opinou o relator da proposta, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

"O PLP nº 136, de 2023, também busca manter a responsabilidade fiscal, não constituindo novas operações de crédito e estabelecendo diretrizes para a contabilização adequada das compensações e transferências", avaliou o parlamentar.

O PLP foi editado com o objetivo de implementar acordo -- mediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) -- firmado entre Estados, Distrito Federal, municípios e União para solucionar impasses criados por duas leis complementares, aprovadas ainda sob a gestão de Jair Bolsonaro.