Ações de Hong Kong se recuperam de mínima de 11 meses com alívio em rendimentos de Treasuries

O índice de tecnologia do Hang Seng ganhou 0,1%, enquanto as empresas imobiliárias do continente listadas em Hong Kong avançaram 0,2%.

Os mercados do continente estão fechados para o feriado do Dia Nacional e serão reabertos em 9 de outubro

O Citigroup elevou a previsão de crescimento econômico da China para 2023 de 4,7% para 5%, citando a estabilização dos indicadores econômicos e as medidas de apoio de Pequim nos últimos tempos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,80%, a 31.075 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,10%, a 17.213 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.