Alckmin diz que Brasil é competitivo com dólar ao redor de R$5,10

“O juro é muito, mas muito elevado, mas a curva é de queda. A carga tributária também é elevada, mas a reforma tributária vai desonerar investimentos e exportação“, complementou.

O vice-presidente destacou ainda que o Mercosul precisa avançar em acordos comerciais com outros blocos e países do mundo.

Ele se mostrou otimista com a formalização do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que chegou a ser concluído em 2019, mas o bloco europeu apresentou um adendo que propõe salvaguardas ambientais depois disso. As negociações ganharam novo ímpeto recentemente.

“Estamos trabalhando incessantemente com o Itamaraty pelo acordo com a União Europeia e estamos otimistas com essa possibilidade“, ressaltou Alckmin, ao frisar que os blocos reúnem 800 milhões de pessoas e um quarto do Produto Interno Bruto global.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)