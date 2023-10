Preços do petróleo saltam 4% com guerra entre Israel e o Hamas

A alta nos preços do petróleo reverteu a tendência de baixa da semana passada - o maior declínio semanal desde março -, quando o Brent caiu cerca de 11% e o WTI recuou mais de 8%, já que perspectivas macroeconômicas mais sombrias intensificaram as preocupações com a demanda global.

Embora o equilíbrio entre oferta e demanda não tenha sido afetado, disse Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM, "qualquer aumento na tensão no Oriente Médio geralmente leva a um aumento nos preços do petróleo e, desta vez, não é diferente".

No sábado, o Hamas lançou o maior ataque militar contra Israel em décadas, desencadeando uma ofensiva aérea israelense de retaliação em Gaza.

A erupção da violência ameaça inviabilizar os esforços dos EUA para intermediar uma reaproximação entre a Arábia Saudita e Israel, na qual o reino normalizaria os laços com Israel em troca de um acordo de defesa entre Washington e Riad.

Na sexta-feira, autoridades sauditas teriam dito à Casa Branca que estavam dispostas a aumentar a produção no próximo ano como parte do acordo proposto com Israel. Riad e Moscou concordaram com um corte voluntário combinado de 1,3 milhão de barris por dia (bpd) até o final de 2023.

A questão é quanto tempo durará essa recuperação do petróleo, disseram os analistas do Citi.