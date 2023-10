S&P 500 e Nasdaq caem devido a conflitos no Oriente Médio

Por Shashwat Chauhan e Ankika Biswas

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta segunda-feira, com o aprofundamento do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas abalando os mercados globais e empurrando os investidores para ativos seguros, enquanto os preços do petróleo subiam mais de 3%.

Israel disse que suas tropas, apoiadas por helicópteros, mataram vários infiltrados armados que entraram no país vindos do Líbano, aumentando os temores de que os combates pudessem se espalhar, dois dias depois que homens armados do Hamas invadiram vindos da Faixa de Gaza.