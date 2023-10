Wall Street abre em baixa por conflito no Oriente Médio

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta segunda-feira, com o aprofundamento do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas agitando os mercados globais e empurrando os investidores para ativos seguros, enquanto os preços do petróleo subiam mais de 3%.

O Dow Jones caía 0,44% na abertura, para 33.259,84 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,45%, a 4.289,02 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,78%, para 13.326,22 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)