Ibovespa fecha em alta com alívio nos rendimentos dos Treasuries; Alpargatas recua

- MAGAZINE LUIZA ON fechou em alta de 6,99%, a 1,99 real, com o setor como um todo favorecido pelo comportamento dos juros futuros. No varejo alimentar, GPA ON foi destaque, com elevação de 9,33%, a 3,75 reais, enquanto AREZZO ON teve o melhor desempenho entre as de vestuário e acessórios, com acréscimo de 4,87%, a 67,60 reais.

- ALPARGATAS PN caiu 4,34%, a 7,49 reais, na contramão do clima mais positivo na bolsa, em dia de poucas quedas do Ibovespa. Analistas do Citi reiteraram recomendação "neutra" para as ações e cortaram o preço-alvo da ação de 10 reais para 8,70 reais, enquanto esperam que o balanço do terceiro trimestre ainda mostrará um período difícil para a dona da Havaianas. Também revisaram para baixo projeções de lucros e margens para o período 2023 a 2025.