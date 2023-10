BNDES lançará semana que vem programa para produção de ônibus elétrico no Brasil, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai anunciar na próxima semana um programa de financiamento à produção de ônibus elétricos no Brasil, disse o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, nesta quarta-feira.

"Vamos criar um bom modelo de financiamento no Brasil, inclusive no modelo de 'leasing'", disse ele em evento do BNDES no Rio de Janeiro. "Quinta-feira que vem vamos anunciar", acrescentou.

Mercadante afirmou que o financiamento será voltado para fabricantes que estão no país, e não deu detalhes do tamanho do programa, dizendo apenas que será um "valor importante".