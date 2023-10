Ibovespa fecha com alta modesta antes de feriado e dado de inflação dos EUA

Na quinta-feira, a B3 estará fechada, mas Wall Street funciona e a pauta do dia destacará o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA do mês passado, que deve ajudar a calibrar as apostas para as próximas decisões de política monetária do banco central norte-americano.

De acordo com o analista da Terra Investimentos Luis Novaes, desde os dados do mercado de trabalho conhecidos na semana passada, com criação acima do previsto de vagas de emprego, investidores aguardam a divulgação do CPI para ter uma noção melhor do que deve acontecer.

Ele acrescentou que falas recentes de membros do Fed ajudaram a diminuir o receio de investidores quanto à chance de uma nova alta dos juros ainda esse ano, considerando que o avanço recente nos rendimentos dos Treasuries pode aperta as condições financeiras sem a necessidade da atuação do BC.

"Ainda assim, a perspectiva de que o Fed irá manter as taxas por um período maior do que se esperava nos últimos meses permanece", afirmou, avaliando que a ata da última reunião de política monetária do Fed contribui para essa tese.

O CPI está previsto para as 9h30, com previsões apontando para uma alta de 0,5% na base mensal.

Novaes ainda chamou a atenção para o aumento da tensão no Oriente Médio, em meio aos confrontos entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, que tem preocupado dado o risco de mais países se envolverem no conflito e os potenciais efeitos negativos na cadeia produtiva e logística do petróleo.