No FMI, Haddad defende fiscal mais restritivo para auxiliar política monetária

"No atual ambiente de inflação, uma política fiscal mais restritiva pode ajudar a política monetária a reequilibrar a oferta e a demanda, reduzindo a necessidade de taxas mais elevadas durante mais tempo e, portanto, o risco de instabilidade financeira", disse Haddad, na declaração disponibilizada no site do FMI.

O ministro mencionou a aprovação do novo arcabouço fiscal e a apresentação de medidas de receita que têm como finalidade zerar o déficit primário do governo brasileiro em 2024, argumentando que o objetivo das iniciativas não é aumentar a carga tributária, mas recuperar o nível de arrecadação ao patamar que prevaleceu nos últimos anos, de 19% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Como resultado destas e de outras medidas, a confiança na sustentabilidade da dívida do Brasil melhorou", afirmou.

Na declaração, Haddad afirmou que a atividade global parece ter perdido dinamismo nos últimos meses e deve desacelerar ainda mais nos próximos anos, com risco para mercados emergentes.

Para ele, o enfrentamento desse cenário deve ser feito a partir de uma ampliação da integração econômica entre os países.

"Um passo essencial é garantir que a representação dos mercados emergentes e as economias em desenvolvimento -- onde vive a maior parte da população mundial -- na governança das principais organizações multilaterais reflita seu peso crescente na economia global", disse.