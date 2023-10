Petróleo cai mais de 2% após promessa saudita; investidores monitoram situação em Israel

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 2% nesta quarta-feira, à medida que diminuíram os receios de uma interrupção de oferta em função do conflito no Oriente Médio e um dia depois de o principal produtor da Opep, a Arábia Saudita, ter se comprometido a ajudar a estabilizar o mercado.

Os futuros do Brent caíram 1,83 dólar, ou 2,1%, para 85,82 dólares o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu 2,48 dólares, ou 2,9%, para 83,49 dólares.