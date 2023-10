Títulos verdes vão direcionar recursos para combate ao desmatamento, Fundo Clima e Bolsa Família, diz Tesouro

“A iniciativa reafirma o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, promovendo a transição para uma economia mais verde, inclusiva e equitativa e, ainda, se alinhando ao crescente interesse de investidores e com a expansão do mercado de títulos sustentáveis no mundo”, disse.

Pelo modelo adotado, o governo brasileiro se compromete a aplicar nas ações elencadas montantes equivalentes aos captados nas emissões. Até o vencimento dos papeis, será exigida prestação de contas sobre o impacto gerado.

Esses gastos lastreados à primeira emissão sustentável deverão ser feitos preferencialmente em 2023 e 2024, informou a pasta.

Segundo o Tesouro, a cada emissão de títulos sustentáveis, a alocação dos recursos terá foco em um subconjunto específico de programações orçamentárias, que contarão com a divulgação de novos relatórios de alocação.

O governo lançou em setembro o conjunto de regras para a emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado internacional. Estimativas da pasta apontavam que a primeira emissão poderia captar aproximadamente 2 bilhões de dólares. Ainda não foi confirmada a data para o lançamento dos papeis.

Os recursos captados serão associados ao financiamento de programas que gerem impactos sociais e ambientais positivos. Haverá normas de aplicação e gestão das verbas, bem como parâmetros para acompanhamento e mensuração de resultados.