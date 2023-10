Wall Street cai enquanto rendimentos do Treasury sobem após dados de inflação

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíam nesta quinta-feira à medida que os rendimentos do Treasury subiam após dados mostrarem que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em setembro, embora as pressões inflacionárias subjacentes tenham diminuído.

O relatório do Departamento de Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao consumidor dos EUA subiram 0,4% em setembro, ante estimativas de aumento de 0,3%, segundo economistas consultados pela Reuters.

O núcleo do IPC, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3%, em linha com as estimativas.