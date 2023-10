Ações europeias caem com clima de aversão a risco global, mas têm ganhos semanais

As ações globais caíam, enquanto os ativos considerados seguros, como o ouro e os títulos do Tesouro dos EUA, subiam, conforme os investidores reduziam a exposição a riscos diante da intensificação do conflito no Oriente Médio.

Nesta sexta-feira, países pediram a Israel que adie os planos de um ataque em escala total ao norte de Gaza, onde mais de um milhão de civis num geral não atenderam a ordens de retirada israelenses.

Empresas de petróleo e gás saltaram 1,2%, atingindo uma máxima em nove anos, já que os preços do petróleo subiram mais de 3% depois que os EUA reforçaram seu programa de sanções contra as exportações russas de petróleo bruto, aumentando as preocupações com a oferta.

Mas o aumento nos preços do petróleo alimentou as preocupações com a inflação no mercado acionário em geral.

"A Europa é um mercado muito cíclico e um importador de energia. Portanto, quando vemos o preço da energia tão alto, isso é ruim para as ações", disse Anthi Tsouvali, estrategista de múltiplos ativos da State Street Global Markets.

Apesar da volatilidade do mercado nas últimas semanas, as ações permaneceram, em grande parte, apoiadas na esperança de que os principais bancos centrais estejam próximos do fim de seu ciclo de aperto monetário, com o STOXX 600 rompendo uma sequência de três semanas de perdas e ganhando quase 1% nesta semana.