BC reduzirá Selic enquanto houver espaço, mas não há alvo predefinido, diz diretor

No mercado financeiro, uma das principais dúvidas atualmente é sobre qual será a Selic no término do atual ciclo da política monetária. Desde que começou a reduzir os juros, em agosto, o BC já promoveu dois cortes de 0,5 ponto percentual na taxa.

Segundo Moura, as decisões sobre a taxa básica levarão em conta fatores como a inflação corrente, as expectativas de inflação, a atividade econômica e o balanço de risco do BC.

O diretor lembrou ainda que a decisão sobre a Selic é tomada por nove dirigentes da autarquia --o presidente Roberto Campos Neto e oito diretores.

"A sinalização do Copom na última reunião é que o ritmo de redução de meio ponto percentual foi unanimidade", pontuou Moura, ao tratar da possibilidade de o ritmo de cortes ser alterado.

"Votei na última reunião por 0,50 ponto percentual da Selic. Qualquer mudança em minha opinião pessoal, se for o caso, só viria com base na análise do amplo conjunto de dados", acrescentou.

De acordo com o diretor, como as decisões do Copom são "muito técnicas". Mesmo se ele quisesse dar uma sinalização sobre a Selic, isso não seria possível por não ter "todos os elementos" hoje.