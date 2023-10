Dino diz que governo estuda possível atuação das Forças Armadas no combate ao crime no Rio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O uso das Forças Armadas no combate à criminalidade no Estado do Rio de Janeiro está sendo estudado pelo governo federal, disse nesta segunda-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Segundo ele, embora o tema esteja em análise, é preciso inicialmente esperar os resultados da força tarefa montada para enfrentar o crime organizado.

Esta semana, 300 homens da Força Nacional de Segurança Pública e 250 da Polícia Rodoviária Federal começam a atuar no Rio em apoio às forças de segurança locais. A Polícia Federal também contribui com reforço de ações em portos e aeroportos, e conta com ajuda da Marinha do Brasil.