Fed enfrenta desafio de comunicação em meio a impasses político e econômico

Os dados têm mostrado que a economia norte-americana ainda está crescendo rápido demais para esfriar totalmente a inflação, enquanto os rendimentos dos Treasuries em alta podem levar essa atividade a uma estagnação brusca.

A guerra eclodiu no Oriente Médio e a Câmara dos Deputados dos EUA segue sem um presidente, com a aproximação do prazo final para a aprovação de uma legislação de financiamento federal para evitar a paralisação do governo.

A inflação subjacente parece estar desacelerando, mas um salto nos preços de imóveis e serviços em setembro ameaçou, como disse um analista, estragar a "narrativa" do Fed de que as pressões sobre os preços continuariam a diminuir.

Com material de apoio para ambos os lados do debate, Powell precisa dar sentido a tudo isso sem desencadear uma confiança injustificada de que as condições financeiras estão apertadas o suficiente para reduzir a inflação para a meta de 2% do Fed, embora isso possa ser verdade, ou um medo injustificado de que o banco central precise estabelecer juros mais altos, o que também pode ser verdade.

Powell deve falar na quinta-feira ao Economic Club of New York, o que provavelmente marcará os últimos comentários substanciais de uma autoridade do Fed antes da reunião da instituição de 31 de outubro a 1º de novembro.

Os analistas esperam que um dos principais temas seja a opinião de Powell sobre os recentes e rápidos aumentos nos rendimentos dos Treasuries, que podem ajudar o banco central a atingir sua meta de inflação, mas também mostram que a política monetária está se aproximando de um momento importante.