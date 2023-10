SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta segunda-feira, acompanhando o comportamento de outras praças acionárias no exterior, com o Ibovespa ainda favorecido pelo avanço de commodities como o minério de ferro e o petróleo.

Às 10h04, o Ibovespa subia 0,62%, a 116.475,41 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, avançava 0,67%, a 116.650 pontos.