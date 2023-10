Número 2 da Fazenda diz que limitar parcelas sem juros e rotativo pode ser uma solução

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (17) que uma combinação de limitação dos juros do rotativo do cartão de crédito e do número de parcelas sem juros permitido neste meio de pagamento pode ser uma solução para o setor.

Em evento sobre meios de pagamentos em Brasília, Durigan fez a ressalva de que o Ministério da Fazenda ainda faz estudos sobre o assunto e tem escutado o setor, sem ainda ter uma posição formada sobre o tema.

"A discussão do parcelado sem juros e o limite dos juros no cartão de crédito andam de mãos dadas no Brasil", disse o número 2 da Fazenda.