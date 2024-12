Canal UOL: programa Amar, com Mariana Kupfer, estreia na TV nesta quarta

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Canal UOL traz para você um conteúdo especial, com o melhor do jornalismo, muito entretenimento e programas que são sucesso na internet.

Nessa quarta-feira (4), às 20h, o canal exibe pela primeira vez na televisão Amar + Materna, com Mariana Kupfer. No programa, a atriz e apresentadora conversa com mulheres para contar histórias de maternidade com muita sensibilidade e acolhimento para todas as mães.

No episódio de hoje, Kupfer entrevista a assistente de juiz Renata Pereira Sena, que se tornou mãe após usar a barriga solidária de uma de suas irmãs. "Não senti chutar barriga, mas verei chutar a bola", contou Renata.