Bolsa e dólar oscilam com dados dos EUA e produção industrial

Por que isso é importante?

Na terça-feira (03), o IBGE mostrou que a economia brasileira cresceu 4% no terceiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. O consumo das famílias foi o fator que mais ajudou na alta. O problema é que se a demanda do consumidor crescer, mas a indústria não acompanha, a oferta cai. Isso provoca inflação.

Por isso, as expectativas de juros futuros aumentaram e bateram em 15% ao ano nesta terça. Isso é ruim para a Bolsa, que perde investimentos para renda fixa. Hoje, para janeiro de 2027, a taxa DI avançava para 14,39%.

O atenuante é que, desta vez, houve aumento dos investimentos, com avanço de 2,1% neste trimestre em relação aos três meses anteriores. Para os economistas, crescimento alavancado por investimentos ajuda a criar capacidade instalada (maquinário, tecnologia) para que o país continue com um desenvolvimento sustentado. A questão é que, até que o investimento resulte em produção, isso pode demorar. E tem também os juros altos, que atrapalham os investimentos.

Nos EUA

Os gastos com folha de pagamento do setor privada foram menor do que o esperado em novembro, refletindo uma desaceleração do mercado de trabalho, de acordo com o relatório divulgado às 10h15 pela empresa ADP. A alta foi de 146 mil vagas no mês, abaixo dos 184 mil revisados para baixo em outubro e menos do que a estimativa do mercado de 163 mil.