Presidente do banco central dos EUA diz que economia forte ainda pode exigir aumento da taxa de juros

As semanas que se seguiram à reunião de setembro do Fed foram excepcionalmente turbulentas, com o aumento das preocupações com a guerra regional no Oriente Médio e os mercados de títulos elevando as taxas de juros do mercado, tornando as condições financeiras enfrentadas pelas empresas e famílias mais restritivas, independentemente do Fed.

Os dados desde a última reunião do Fed também mostraram uma reaceleração inesperada do crescimento do emprego nos EUA, as vendas no varejo desafiando as previsões de desaceleração e várias medidas de preços oferecendo sinais inconsistentes sobre se a inflação está no caminho certo para retornar à meta de 2% do Fed em tempo hábil.

A aparição de Powell ocorre menos de 48 horas antes do início do tradicional período de silêncio que antecede a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que ocorrerá em 31 de outubro a 1º de novembro.

Embora algumas outras autoridades do Fed ainda falarão mais tarde na quinta e na sexta-feira, antes do início do período de silêncio no sábado, são os comentários de Powell que darão o tom das expectativas de política monetária para a reunião.

Se eles deixarem as taxas inalteradas em duas semanas, como agora é amplamente esperado, isso marcará a primeira reunião consecutiva sem aumento das taxas desde que o Fed iniciou sua campanha de aumento em março de 2022.

Uma pesquisa da Reuters com mais de 100 economistas publicada na quarta-feira mostrou que mais de 80% não esperam nenhum aumento nas taxas na próxima reunião, e a maioria também acredita que o Fed já terminou de aumentar as taxas, embora a maioria das autoridades monetárias em sua reunião de setembro tenha projetado que provavelmente seria necessário mais um aumento de um quarto de ponto até o final do ano.