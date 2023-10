Canadense South Star considera acelerar produção em mina de grafite no Brasil, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A canadense South Star Battery Metals está considerando acelerar a produção de sua mina de grafite no Brasil, afirmou o presidente-executivo da companhia, Richard Pearce, nesta sexta-feira, após a China anunciar que exigirá licenças de exportação para o produto utilizado na produção de baterias de veículos elétricos.

"Um dos cenários, dado tudo o que está acontecendo no mundo, é pular a Fase 2 e ir direto para a Fase 3", disse à Reuters o CEO da mineradora com sede em Vancouver. Isso elevaria a produção do projeto Santa Cruz para 50 mil toneladas métricas anuais, ante 5 mil toneladas métricas na Fase 1, que deverá iniciar a produção comercial em janeiro.

(Reportagem de Fábio Teixeira)