Eneva recebe ofertas por seus ativos de energia renovável, diz CEO

O portfólio da Eneva conta ainda com o parque eólico Santo Expedito, no Rio Grande do Norte, para ser desenvolvido.

ACORDO COM VALLOUREC

A Eneva anunciou ainda nesta sexta-feira que assinou contrato de geração de energia renovável com a fornecedora de equipamentos para o setor de petróleo, gás e energia Vallourec, que prevê a transferência de uma participação societária no Complexo Solar Futura I, não revelada.

O contrato relacionado ao ativo na Bahia terá duração de 12 anos, iniciados em setembro. No período, a Vallourec irá gerar e consumir parte da sua necessidade de energia, o equivalente a um montante de 29 megawatts médios (MWm) e aproximadamente 25% do consumo total das empresas Vallourec no Brasil. A negociação, segundo a Eneva, foi aprovada, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Eneva opera ainda ativos de produção de gás natural onshore do Brasil e é uma empresa integrada de energia, que atua até o fornecimento de energia elétrica por termelétricas.

A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Goiás. Atualmente, opera 12 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM).