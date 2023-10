Núcleo da inflação no Japão desacelera para menos de 3% pela 1ª vez em mais de um ano

"Embora a inflação tenha se enfraquecido em setembro, acreditamos que a inflação só cairá abaixo da meta de 2% do Banco do Japão ao final do próximo ano", disse Marcel Thieliant, diretor da Capital Economics para a região Ásia-Pacífico.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos, aumentou 2,8% em setembro em relação ao ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira, superando ligeiramente a previsão mediana do mercado de um avanço de 2,7%, mas recuando em relação aos 3,1% de agosto.

Os preços dos alimentos e das necessidades diárias continuaram subindo, mas em um ritmo mais lento do que em agosto, um sinal de que as pressões estavam diminuindo.

O chamado núcleo do núcleo, que elimina os custos de alimentos frescos e combustíveis e é observado de perto pelo banco central como um indicador melhor da tendência da inflação, aumentou 4,2% em setembro em relação ao ano anterior, desacelerando em relação ao ganho de 4,3% em agosto.

Embora a inflação provavelmente seja moderada nos próximos meses, um novo aumento nos custos do petróleo e quedas persistentes do iene podem levar as empresas a aumentar os preços novamente, disse Shinke Yoshiki, economista-chefe do Dai-ichi Life Research Institute.

"Há uma forte incerteza quanto ao ritmo esperado de queda da inflação", disse ele, acrescentando que o núcleo da inflação pode não cair abaixo de 2% até a segunda metade de 2024.