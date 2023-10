Haddad diz que governo vai "aumentar um pouco" fundo regional da reforma tributária

Mais cedo nesta segunda Haddad se reuniu com Braga para debater a reforma tributária. Ao sair do encontro, o senador afirmou que ambos discutiram o valor do fundo, fixado em 40 bilhões de reais na versão da reforma aprovada pela Câmara.

O incremento de valor, defendido pelo relator, é uma demanda de governadores para compensar possíveis perdas de arrecadação causadas pelas alterações no sistema tributário.

Braga afirmou que o tópico ainda está em negociação e uma decisão final será tomada até a noite de terça-feira, quando seu relatório deverá ser protocolado no Senado.

"Se até amanhã à noite não houver um entendimento, nós vamos apresentar o texto com a proposta que já foi consolidada com o governo", disse. "Vai subir, vai, essa é uma das mudanças importantes".

Na semana passada, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a pasta não via com bons olhos a possibilidade de aumento do volume de recursos a serem repassados a Estados por meio do fundo, citando restrições fiscais.

