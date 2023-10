Juros futuros fecham perto da estabilidade em dia de alívio nos Treasuries

Ainda pela manhã, no entanto, os yields perderam força no exterior, o que abriu espaço para um dia mais positivo no Brasil durante boa parte da sessão.

“Acabou o movimento de stop (no mercado de juros brasileiro), o que ajudou a aliviar, junto com uma descompressão lá de fora”, comentou o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano.

As taxas dos DIs chegaram a oscilar em leve baixa durante boa parte da sessão, em sintonia com a queda dos yields, mas se reaproximaram da estabilidade antes do fechamento.

Durante a tarde, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em evento em São Paulo que tem sido difícil prever qual será a arrecadação federal, em função das medidas que estão em tramitação no Congresso, mas que é importante que o governo siga perseguindo a meta fiscal estabelecida.

"É importante não mudar a meta fiscal, é importante perseguir a meta... seguir o arcabouço", disse.

Perto do fechamento, a curva a termo precificava em 97% as chances de o corte da taxa básica Selic na próxima semana ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual eram precificadas em 3%. Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano.