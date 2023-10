Itaú BBA recomenda reduzir posição vendida em Weg antes de balanço

(Reuters) - Analistas do Itaú BBA recomendaram que investidores reduzam suas posições vendidas em ações da Weg, que divulga o resultado do terceiro trimestre na quarta-feira, antes da abertura do mercado brasileiro.

Daniel Gasparete e equipe afirmaram que mantêm uma visão mais cautelosa para o médio prazo, mas citam cálculos que apontam para uma desaceleração apenas moderada na receita e nas margens este trimestre, conforme relatório a clientes.

"Em combinação com um mercado cada vez mais avesso ao risco -- investidores em busca de proteção -- e uma ação possivelmente sobrevendida... isto poderá traduzir-se numa recuperação a curto prazo se os resultados forem bons", afirmaram.