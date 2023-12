Fundo japonês pouco conhecido assume árdua tarefa de recuperar a Toshiba

A JIP investiu mais de 600 bilhões de ienes (4,2 bilhões de dólares) em 30 negócios. Não está claro quanto de seu próprio dinheiro a empresa está investindo no acordo com a Toshiba.

O sucesso com a Toshiba dependerá da capacidade da nova administração de sair de negócios com margens baixas e descobrir como ganhar dinheiro com sua tecnologia avançada, disse Ulrike Schaede, professora de negócios japoneses na Universidade da Califórnia, San Diego. "Essa é provavelmente a grande questão: eles terão a visão e os recursos para fazer isso?"

(Reportagem de Anton Bridge, Makiko Yamazaki, Miho Uranaka e Maki Shiraki)