Governo avalia que Petrobras pode ampliar fatia na Braskem para facilitar compra estrangeira, diz fonte

As intenções do governo foram repassadas de forma direta pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião que contou com as duas principais lideranças políticas de Alagoas no Congresso - o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que são adversários políticos - além de ministros, outros parlamentares e autoridades locais, segundo a fonte.

"O que o Lula falou bem claro foi o seguinte, e aí foi um recado bem claro a quem estava na mesa: se a Petrobras precisar aportar algum recurso a mais para que fortaleça a posição de compra por fundos externos, internacionais, esse é o movimento", disse a fonte.

Atualmente, a Petrobras tem 36,1% do capital total da Braskem e 47% do capital votante da empresa. A Novonor, ex-Odebrecht, detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total. No início de novembro, o grupo petrolífero de Abu Dhabi Adnoc fez uma oferta não vinculante, no valor de 10,5 bilhões de reais, pela participação que a Novonor tem na Braskem, segundo a petroquímica brasileira. Procurada, a Petrobras reafirmou que está realizando due dilligence na Braskem para eventual exercício de "tag along" ou direito de preferência, na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor na petroquímica, conforme regras previstas no Acordo de Acionistas entre Petrobras e Novonor.

A companhia pontuou no entanto que, até o momento, não houve qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração da Petrobras com relação ao tema.

"A Petrobras reitera que decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e aos procedimentos internos aplicáveis", disse a empresa.

O novo plano estratégico da Petrobras 2024-2028 inclui recursos para a eventual aquisição de fatia na Braskem, mas um movimento sobre o tema dependerá de análises e conclusões internas.