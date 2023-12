Conciliação com União pode eliminar risco legal para Eletrobras, dizem analistas

Em sua decisão, Nunes Marques afirmou que, embora o governo questione a constitucionalidade da lei que permitiu a privatização da Eletrobras, os procedimentos legais foram conduzidos no Senado e na Câmara em consonância com a constituição e o arcabouço regulatório do setor elétrico.

A avaliação do ministro do STF está alinhada à de analistas do setor elétrico, que veem como remota a probabilidade de que a ação se traduza efetivamente em alguma alteração do status da Eletrobras privatizada.

Eles citam, por exemplo, que eventual mudança na composição do conselho de administração para abarcar interesses da União teria que, necessariamente, ser aprovada em assembleia de acionistas da Eletrobras, já reduzindo potenciais riscos.

Mesmo vendo pouco potencial de sucesso, os analistas admitiam que a ação do governo sobre a Eletrobras no STF criou ruídos para a companhia, com impacto nas ações e suscitando riscos de insegurança jurídica.

"Vemos esta decisão... como uma tentativa de forçar o governo e a Eletrobras a chegarem a um acordo juridicamente vinculativo, que não exigiria nova ação do Supremo Tribunal para decidir sobre o assunto e potencialmente aumentar a percepção de risco no setor elétrico", escreveram os analistas do Itaú BBA.

A equipe do banco observou ainda que a "novela" da exigência do governo em ter voto proporcional à sua participação de 42% no capital da Eletrobras já dura meses, sem clareza até então de um potencial desfecho.