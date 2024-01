Comerc assina parceria com Itaú para serviços no mercado livre de energia

(Reuters) - A Comerc Energia comunicou nesta terça-feira que assinou acordo com o Itaú Unibanco para a oferta e distribuição de serviços de migração do mercado cativo ao mercado livre de energia, bem como comercialização e fornecimento de energia elétrica na modalidade varejista a clientes do banco e demais consumidores conectados, inicialmente, em média ou alta tensão.

O acordo assinado na última sexta-fera prevê uma parceria que será desenvolvida em até três fases, sendo a primeira fase uma parceria comercial, podendo migrar para uma associação em formato de "profit sharing" e, posteriormente ou alternativamente, para uma joint venture.

De acordo com o fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a migração para as outras fases da parceria depende da implementação de determinadas condições, incluindo a respectiva aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.