Dólar começa 2024 com forte alta frente ao real em meio a exterior adverso

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de pares fortes apurava ganho de quase 0,80% no fim da tarde, conforme os rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos avançavam.

Expectativas de mercado precificavam corte de 1,50 ponto percentual nos juros do Fed este ano, abaixo do 1,60 ponto visto na semana passada, moderação que refletia temores de parte dos investidores de que, talvez, o banco central norte-americano não poderá ser tão brando na condução da política monetária quanto o previsto no final do ano passado.

"Concordamos amplamente com as opiniões de (Thomas) Barkin, (John) Williams e outros (diretores do Fed) que acreditam que é muito cedo para falar sobre cortes de taxas", disse em relatório Jaime Valdivia, economista-chefe da Galápagos Capital.

"Um ciclo prematuro de cortes de taxas nos EUA nos preocupa pelos seguintes motivos: as expectativas de inflação de curto prazo permanecem elevadas e a inflação núcleo de serviços ainda é bastante persistente."

Em busca de balizar as expectativas, investidores acompanharão de perto um relatório de emprego do governo dos EUA na sexta-feira, que tem muita importância nas tomadas de decisão do Fed.

Apostas num Fed mais brando ajudaram o real na reta final de 2023, uma vez que apontariam para uma rentabilidade menos competitiva do mercado de renda fixa dos EUA quanto comparada a países mais arriscados, de prêmios maiores.