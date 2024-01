Dólar ganha fôlego frente ao real com expectativa por dados de emprego dos EUA

Segundo participantes do mercado, as perdas do real nesta terça eram limitadas pela alta no preço e commodities importantes, como petróleo e minério de ferro, após dados encorajadores sobre a indústria da China.

Na cena doméstica, "embora não esteja fazendo preço, o mercado naturalmente segue olhando para o nosso fiscal, com o governo tendo alguma oposição no Congresso neste sentido", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Segundo ele, após o recesso parlamentar, o mercado deve acompanhar com cautela a tramitação da medida provisória de reoneração gradual da folha de pagamento, que precisa ser aprovada pelos parlamentares em até 120 dias após sua publicação no Diário Oficial.