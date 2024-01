Empresa de logística Sequoia vai incorporar o Grupo MOVE3

A fusão com a MOVE3, que ainda requer aprovação final de ambas as partes bem como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ocorre após um recente acordo fechado pela Sequoia com credores para reestruturar sua dívida.

A Sequoia tem atualmente uma capitalização de mercado de 133,7 milhões de reais, de acordo com dados da LSEG. A empresa teve sua oferta pública inicial precificada a 12,40 reais por ação em 2020, mas suas ações despencaram 97% desde então.

(Reportagem de Gabriel Araujo)