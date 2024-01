Ibovespa começa ano em queda após desempenho robusto em 2023; commodities atenuam perda

A queda no pregão brasileiro ocorre após o Ibovespa fechar 2023 com uma alta de 22,3% -- o melhor desempenho anual desde 2019 -- e tem como pano de fundo o avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e a quedas nos índices acionários norte-americanos e nas bolsas da Europa.

De acordo com a corretora Commcor, globalmente, o ano deve ser de destaque do Federal Reserve, "que iniciará o processo de queda de juros podendo gerar um rali nos mercados emergentes".

A equipe da corretora ponderou, contudo, que a primeira semana de 2024 conta com uma importante agenda de divulgações nos Estados Unidos, incluindo a ata da última decisão de juros do banco central norte-americano e dados sobre o mercado de trabalho da maior economia do mundo.

Estrategistas do BTG Pactual, por sua vez, afirmaram em relatório com as recomendação de ações para janeiro que 2024 começa com esperanças de uma perspectiva econômica melhor nos EUA, enquanto, no Brasil, os mercados estão cada vez mais confiantes de que a Selic poderá terminar o ano em um dígito.

"A queda das taxas de juros de curto prazo no Brasil e nos EUA, além de valuations baratos, pode beneficiar o mercado e fazer com que as ações locais apresentem um bom desempenho", afirmaram Carlos Sequeira e equipe.

Eles ponderaram que a difícil situação fiscal do Brasil continua sendo a principal preocupação dos investidores, avaliando que a situação não é tão ruim, mas que uma mudança quase certa na meta fiscal para 2024 no início do ano deverá gerar volatilidade.